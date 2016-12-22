Из Северо-Западной таможни уволили свидетеля по делу Дмитрия Михальченко

Начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александра Гетмана уволили с занимаемой должности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Ранее издание 47 News сообщило, что причиной увольнения стало коррупционное нарушение.

«Мы подтверждаем данную информацию. Пришел приказ об увольнении Александра Николаевича Гетмана. Сегодня у него последний рабочий день», — рассказали агентству в пресс-службе СЗТУ, не уточнив причину увольнения.

Ранее издание «47 news» опубликовало фотографию приказа главы Федеральной таможенной службы Виктора Булавинова об увольнении Гетмана в связи с утратой доверия и «за совершение коррупционного преступления». Издание сообщает, что в отношении Гетмана вели проверку в администрации президента, которая заинтересовалась двумя квартирами в Санкт-Петербурге, записанными на мать и супругу Гетмана. Стоимость одной из них составляет 27 млн руб., отмечает 47news.

Проверку начали после того, как глава ФТС направил в АП представление на присвоение Гетману нового звания. По данным издания, освободившуюся должность может занять глава Санкт-Петербургской таможни Сергей Опри.

Гетман был одним из свидетелей по делу владельца холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя. По версии обвинения, после задержания грузов бизнесмен обращался к нему за помощью.

Источники РБК связывают увольнение бывшего начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Виктора Воронина, также выступавшего свидетелем по делу Михальченко, с тем, что один из его подчиненных, предположительно был замешан в контрабанде.

Собеседники РБК подчеркивали, что после ареста Михальченко СКР и ФСБ возбудили несколько уголовных дел, связанных со структурами бизнесмена, в том числе «дело реставраторов», фигурантом которого стал заммистра культуры Григорий Пирумов и дело о хищении 1,5 млрд руб. на стройке резиденции президента «Ново-Огарево».