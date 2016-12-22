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За пенсионную реформу вместо Алферова «проголосовала» бутылка с водой
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За пенсионную реформу вместо Алферова «проголосовала» бутылка с водой
Пенсионная реформа, 15:33
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За пенсионную реформу вместо Алферова «проголосовала» бутылка с водой
Один из голосов в поддержку пенсионной реформы в Госдуме был подан ошибочно. Причиной ошибки стала бутылка с водой, которую депутат от КПРФ Сергей Казанков случайно поставил на кнопку для голосования своего соседа, Жореса Алферова
Жорес Алферов  (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Во время голосования о пенсионной реформе в Госдуме произошла ошибка при подаче голосов. Депутат от КПРФ Сергей Казанков случайно проголосовал от имени Жореса Алферова в поддержку реформы, поставив бутылку на кнопку для подачи голоса. Прямая трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Об ошибке при голосовании он сообщил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», — объяснил депутат-коммунист сложившуюся ситуацию. Сам Жорес Алферов в этот момент в зале заседания отсутствовал.

Вячеслав Володин в ответ отметил, что заметить ошибку помогло открытое голосование. «Если бы оно было тайным и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал... Мы вас уберегли от раскола во фракции», — пошутил он.

Сделать голосование закрытым предлагал депутат КПРФ Николай Коломейцев.

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Еще один инцидент во время голосования оказался связан с депутатом от «Единой России» Анной Кувычко. Ее кнопка не сработала во время подачи голосов. Из-за этого Кувычко пришлось отдельно попросить учесть ее голос в поддержку реформы.

Согласно регламенту, для голосования депутатов Госдумы может быть использована электронная система подсчета голосов. Для голосования с использованием этой системы на столах депутатов есть кнопки, с их помощью депутат может высказаться «за» или «против» либо вовсе воздержаться от принятия решения. После голосования у депутата, который считает, что его голос был зачтен неправильно, есть возможность подать письменное заявление о недостоверности его волеизъявления.​​ В прошлом году в Госдуме отменили норму, согласно которой депутат, отсутствующий на заседании, мог по доверенности передать свой голос другому парламентарию.

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Законопроект о пенсионной реформе с поправками президента был одобрен сегодня в Госдуме во втором чтении. Документ поддержали 326 депутатов, 59 выступили против реформы, один воздержался. Поправки главы государства, подразумевающие смягчение параметров реформы (в частности, снижение планки пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет), были поддержаны депутатами единогласно.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Жорес Алферов
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