В Афганистане восемь детей погибли в результате взрыва
Общество, 11:38
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В Афганистане восемь детей погибли в результате взрыва
В результате взрыва в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли восемь детей, еще шесть пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию региона.
Отмечается, что взорвалась мина. Погибшим детям было от шести до 12 лет.
TOLO News сообщает о семи погибших детях. Представитель полиции района Шерентагаб заявил, что на прошлой неделе на эту область напали представители запрещенного в России движения «Талибан». В полиции считают, что именно они заложили взрывное устройство.
«Талибан» пока не прокомментировал произошедшее.
11 сентября в афганской провинции Нангархар во время протестов произошел взрыв, который осуществил террорист-смертник. В результате погибли 25 человек, около 60 получили ранения.