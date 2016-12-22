EY оценила бюджет клубов КХЛ в 53 млрд руб.

Совокупный бюджет клубов Континентальной хоккейной лиги составил 53 млрд руб. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании EY, опубликованном на его сайте.

Как отмечается в отчете, лидером рейтинга клубов по итогам сезона стал СКА, за ним — ЦСКА. Однако обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» остался на пятой позиции из-за слабых результатов в двух прошлых сезонах КХЛ и высокой доли госфинансирования.

Во время сезона хоккейные арены были заполнены на 73,4%. Всего матчи чемпионата посетили 6,2 тыс. человек, что на 2% больше прошлого сезона. Для четырех клубов СКА, «Трактор», «Торпедо» и «Сибирь» на 80% домашних матчей заполняемость трибун была более 90%, отметили в компании.

Один матч смотрят на федеральных телеканала 226 тыс. человек, что является «хорошим показателем с учетом роста аудитории интернет-трансляций», говорится в отчете EY. Кроме того, выросло число международных трансляций матчей КХЛ. Так, их смотрели в 32 странах мира. Число подписчиков телеканала КХЛ-ТВ HD выросло на 18%, до 10,6 млн человек, а число зрителей стандартной версии канала до 23,5 млн.

Также возросло на 17%, до 2 млн человек число подписчиков Лиги и клубов в таких социальных сетях, как Facebook и «ВКонтакте». По данным EY, это связано с активной работой с болельщиками. Хороший рост показала аудитория КХЛ на YouTube, 386 тыс. человек.

В EY отметили, что по новой стратегии КХЛ планируется снизить зависимость клубов от государственного финансирования, но сохранить «высокий спортивный уровень». Так, среди основных принципов стратегии указаны популярность, финансовая эффективность, прозрачность и эффективное управление.

В сентябре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что доход Континентальной хоккейной лиги за прошедший сезон составил 3,5 млрд руб., отмечает «Интерфакс». По его словам, этот доход был получен от коммерческой деятельности, и данный результат выше на 20% показателей прошлого сезона. Чернышенко рассказал, что доходы от спонсоров увечились на 20%.