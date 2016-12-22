ВТО снизила прогноз по росту мировой торговли

Мировая торговля будет развиваться ниже апрельского прогноза и в 2018 году вырастет на 3,9% в объемах проданных продуктов, в 2019 году этот показатель снизится до 3,7%. Ранее ожидалось, что объем проданной продукции вырастет на 4,4%, сообщается на сайте Всемирной торговой организации.

При этом реальный рост мирового ВВП в 2018 году составит 3,1%, а в следующем году — 2,9%. «Обостряющиеся торговые отношения и более жесткие кредитные условия на важных рынках замедлят рост торговли до конца этого года и в 2019 году», — поделились своим прогнозом в ВТО.

В апреле ВТО прогнозировала рост торговли в 2018 году на уровне 4,4%, при этом мировой ВВП должен был увеличиться на 3,2%. К числу рисков тогда относили обострившиеся торговые отношения и валютную политику ряда государств.

Гендиректор организации Роберту Азеведу отметил, что, хотя рост торговли продолжается, снижение прогноза можно считать отражением возросшей напряженности между основными торговыми партнерами.

В ВТО добавили, что наибольший рост экспорта в первой половине 2018 года был зафиксирован в Северной Америке (4,8%), в то время как импорт сильнее всего вырос в азиатских странах (6,1%).