Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за действий США

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году. Такое решение эксперты объяснили протекционизмом со стороны США и продолжающейся торговой войной с Китаем

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Главный экономист Fitch Брайан Култон указал, что решение США ввести новые пошлины на китайские товары сделало реальностью торговую войну между Вашингтоном и Пекином. По его словам, протекционистская политика США дошла до отметки, когда она стала негативно влиять на мировую экономику.

Прогноз роста мировой экономики на 2019 год понижен на 0,1 п.п., до 3,1%, а прогноз роста экономики КНР на 0,2 п.п., до 6,1%, указывается в сообщении Fitch.

Представитель Fitch подчеркнул, что в текущем году мировая экономика, несмотря на все проблемы, растет на 3,3%, что выше прошлогоднего показателя.

Култон также отметил, что в ближнесрочной перспективе американскую экономику ждет небольшой рост, тогда как экономика еврозоны достигла своего пика.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных импортных пошлин на китайские товары стоимостью около $200 млрд. Пошлины вводятся с 24 сентября, впоследствии — с января 2019 года — их размер планируется увеличить до 25%.

В ответ Минфин КНР сообщил, что с 24 сентября введет пошлины на американский импорт объемом $60 млрд, которые охватят 5207 товарных позиций, в том числе небольшие самолеты, компьютеры, текстиль, химическую продукцию, мясо, пшено, вино и СПГ. В отношении 3571 позиции пошлины составят 10%, в отношении остальных — 5%.

Агентство Bloomberg указывало, что в дальнейшем возможны два сценария. Первый предполагает сокращение на 10% импорта Китаем только товаров, используемых для производства продукции на экспорт. В этом случае пострадают небольшие азиатские экономики, экспортирующие в Китай комплектующие, такие как Тайвань, Малайзия и Гонконг. В случае падения на 10% всего импорта в Китай пострадают в том числе Япония, Россия, ЮАР, Чили, Перу.