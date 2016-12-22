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Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за действий США
Экономика, 14:41
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Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за действий США
Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году. Такое решение эксперты объяснили протекционизмом со стороны США и продолжающейся торговой войной с Китаем
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Главный экономист Fitch Брайан Култон указал, что решение США ввести новые пошлины на китайские товары сделало реальностью торговую войну между Вашингтоном и Пекином. По его словам, протекционистская политика США дошла до отметки, когда она стала негативно влиять на мировую экономику.

Прогноз роста мировой экономики на 2019 год понижен на 0,1 п.п., до 3,1%, а прогноз роста экономики КНР на 0,2 п.п., до 6,1%, указывается в сообщении Fitch.

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Представитель Fitch подчеркнул, что в текущем году мировая экономика, несмотря на все проблемы, растет на 3,3%, что выше прошлогоднего показателя.

Култон также отметил, что в ближнесрочной перспективе американскую экономику ждет небольшой рост, тогда как экономика еврозоны достигла своего пика.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных импортных пошлин на китайские товары стоимостью около $200 млрд. Пошлины вводятся с 24 сентября, впоследствии — с января 2019 года — их размер планируется увеличить до 25%.

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В ответ Минфин КНР сообщил, что с 24 сентября введет пошлины на американский импорт объемом $60 млрд, которые охватят 5207 товарных позиций, в том числе небольшие самолеты, компьютеры, текстиль, химическую продукцию, мясо, пшено, вино и СПГ. В отношении 3571 позиции пошлины составят 10%, в отношении остальных — 5%.

Агентство Bloomberg указывало, что в дальнейшем возможны два сценария. Первый предполагает сокращение на 10% импорта Китаем только товаров, используемых для производства продукции на экспорт. В этом случае пострадают небольшие азиатские экономики, экспортирующие в Китай комплектующие, такие как Тайвань, Малайзия и Гонконг. В случае падения на 10% всего импорта в Китай пострадают в том числе Япония, Россия, ЮАР, Чили, Перу.

«Смерть от Китая»

Еще во время предвыборной гонки Трамп критиковал политику демократов в отношении КНР. Так, он называл торговую политику Китая «самой большой кражей за всю историю человечества» и неоднократно обвинял Пекин в манипуляциях на валютном рынке, торговом и промышленном шпионаже, наводнении американского рынка поддельными товарами, а также в том, что Китай отнимает у США рабочие места.

После своего избрания Трамп учредил Торговый совет при Белом доме и назначил его главой экономиста и профессора Калифорнийского университета Питера Наварро, критика торговой политики КНР. В 2011 году Наварро написал книгу «Смерть от Китая», в которой утверждал, что Китай ведет «экономическую войну», субсидируя экспорт в США и противодействуя импорту.

В начале марта Трамп написал в своем Twitter, что для США торговая война не несет большого ущерба и страна ее выиграет: «Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле практически со всеми странами, с которыми она ведет дело, торговые войны хороши, и в них легко победить».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Fitch Ratings
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