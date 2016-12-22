Минтруд опроверг отказ от термина «инвалид»

Министерство труда не будет отказываться от использования термина «инвалид» в законодательных актах, однако по рекомендации комитета ООН ведется проработка уточнения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В соответствии с рекомендациями комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от применения термина «инвалид» в законодательстве», — заявили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что уточнение данного понятия ведется, чтобы помочь инвалидам преодолеть «мешающие им барьеры». Данный вопрос будет прорабатываться в 2019–2020 годах вместе с уполномоченными по правам ребенка и человека в России, научным и экспертным сообществом, а также при участии общественных организаций инвалидов.

Ранее о планах Минтруда отказаться от термина «инвалид» в тексте законов ​со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщила газета «Известия». По ее данным, это слово должны заменить на понятие, которое полностью отражало госполитику по отношению к людям с ограниченными возможностями. Газета сообщала, что с этой целью министерство заказало у Федерального бюро медико-социальной экспертизы научно-исследовательскую работу.