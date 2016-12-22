МВД предложило дать дознавателям внесудебный доступ к информации о счетах

В МВД предложили разрешить дознавателям без решения суда получать доступ к информации по счетам физических и юридических лиц. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На согласование соответствующего запроса у прокурора в среднем уходит около суток, а на рассмотрение вопроса судом — до трех суток, уточнили в МВД, отметив, что в Москве суд может рассматривать запрос до двух месяцев. Сами же банки исполняют решение суда в срок до трех месяцев. При этом за семь месяцев 2018 года таких запросов было направлено 3,9 тыс., на 1 тыс. меньше, чем за весь прошлый год (4,9 тыс.).

«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — говорится в описании законопроекта.

В МВД подчеркнули, что подобная ситуация влияет на процент возмещенного ущерба, который, по данным министерства за семь месяцев 2018 года, составил 14,8 против 15,7% в 2017 году. Чтобы решить проблему, дознавателей предлагают включить в список должностных лиц, которые имеют право запрашивать у кредитных организаций данные о вкладах в счетах физических лиц, а также об операциях и счетах юрлиц и граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.