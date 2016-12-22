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Роспотребнадзор анонсировал горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 09:34
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Роспотребнадзор анонсировал горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Жители России смогут обсудить вопросы профилактики гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) на горячей линии Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

В региональных управлениях Роспотребнадзора будут проводить телефонные консультации с 1 по 15 октября. «Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками», — говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве расскажут, как защитить детей от гриппа и ОРВИ, объяснят правила использования масок и проконсультируют о других методах профилактики.

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Роспотребнадзор подчеркивает, что вероятность заболеть гриппом снижается в случае вакцинации, которая также помогает предотвратить развитие тяжелых осложнений этого заболевания.

В конце августа глава ведомства Анна Попова заявила, что первая волна заболеваемости гриппом придется на середину осени.

Теги: Роспотребнадзор , ОРВИ , грипп
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