Мадуро с трибуны ООН ответил Трампу на предложение провести встречу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает El Universal.

«Сегодня Венесуэла является жертвой постоянной агрессии со стороны тех, кто управляет Соединенными Штатами», — сказал Мадуро.

При этом он добавил, что готов встретиться и обсудить с Трампом вопросы «двусторонних разногласий».

«Я подтверждаю с этой трибуны, что несмотря на огромные исторические и идеологические различия <...> я готов пожать руку президенту США и сесть за стол переговоров», — заявил венесуэльский лидер.

Накануне Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН заявил, что он готов провести встречу с президентом Венесуэлы. Как отметил глава Белого дома, в настоящее время эта латиноамериканская страна находится в ужасном состоянии, а венесуэльский народ «ужасно страдает». «Я определенно открыт для переговоров. Я готов встретиться с кем угодно, когда есть возможность спасти людям жизни — даже если это одна жизнь — я, конечно, готов к переговорам», — заявил американский президент.