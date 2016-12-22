Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Кокова замсекретаря Совбеза

Президент Владимир Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности России. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. С мая 2012 года пост замсекретаря Совбеза России занимал Рашид Нургалиев, который с 2004 года был главой МВД России.

Ранее Путин провел встречу в Кремле с Казбеком Коковым, сыном Валерия Кокова, руководившего Кабардино-Балкарией с 1992 по 2005 год, и предложил ему возглавить республику. По словам президента, экс-глава КБР Юрий Коков попросил его перевести на работу в Москву «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера».

Юрий Коков стал руководителем Кабардино-Балкарии в 2013 году. Отец Казбека Кокова Валерий занимал пост главы региона в 1992–2005 годах, подал в отставку по состоянию здоровья.