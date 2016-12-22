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Кадыров назвал выигравших от соглашения о границе Чечни и Ингушетии
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Кадыров назвал выигравших от соглашения о границе Чечни и Ингушетии
Политика, 18:43
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Кадыров назвал выигравших от соглашения о границе Чечни и Ингушетии

Соглашение об определении административных границ Чечни и Ингушетии, заключенное 26 сентября, является «историческим событием» и завершением «процесса создания двух республик» в составе России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что отсутствие юридически оформленной границы «давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа». «Обозначение границы станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, ибо черта проведена между субъектами, а не между чеченским и ингушским народами», — заверил Кадыров.

Чеченский глава добавил, что от соглашения между республиками «выиграли чеченцы и ингуши». «Не проиграл никто! Я никогда не стал бы добиваться подписания соглашения, ущемляющего интересы одного из наших народов. Мы братья, мы вайнахский народ!» — подчеркнул он.

Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами днем 26 сентября. Из-за подготовки к подписанию этого документа и протестов местных жителей в столице Ингушетии Магасе были перекрыты дороги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле следят за событиями в Магасе.

Теги: Чечня , Рамзан Кадыров , Ингушетия , Юнус-Бек Евкуров
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