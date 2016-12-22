«Ведомости» узнали о согласии Schlumberger передать России технологии

Американская Schlumberger согласилась предоставить России свои технологии в обмен на разрешение купить долю в EDC, узнали «Ведомости». Технологии должны остаться у России, даже если Schlumberger уйдет под давлением санкций США

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Ради приобретения доли в одной из крупнейших российских буровых компаний Eurasia Drilling Company (EDC) американская нефтесервисная корпорация Schlumberger готова гарантировать предоставление России части своих технологий в случае, если ей придется уйти под давлением санкций. Об этом пишет газета «Ведомости».

Договоренность об этом является одним из условий одобрения сделки со стороны государства, рассказали источники издания. Первоначально Schlumberger планировала купить контрольный пакет EDC, однако позже ей пришлось согласиться на снижение доли ниже 50%, притом что напрямую Schlumberger будет владеть менее 25% акций EDC. В этот же пакет условий, рассказали четыре источника газеты, входит обязательство Schlumberger оставить собственные технологии, если компании придется покинуть Россию под давлением новых американских санкций.

Какие конкретные технологии может предоставить Schlumberger, пока неизвестно. Два источника издания рассказали, что сейчас этот вопрос обсуждается.

Schlumberger пытается приобрести долю в Eurasia Drilling с 2015 года. Сначала речь шла о покупке 46% с возможностью выкупа остальных 54% через три года после реализации первого этапа сделки. Однако власти России выступили против, посчитав, что покупка EDC Schlumberger несет стратегические риски. ​После этого речь шла о покупке только контрольного пакета. Однако в октябре 2017 года близкие к сделке источники РБК рассказали, что ФАС выставила Schlumberger условие: возможна продажа только пакета менее блокирующего и в случае усиления санкций даже такой пакет необходимо будет продать российскому юридическому лицу.

В апреле 2018 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что Schlumberger может претендовать на пакет в границах от 25% плюс одна акция до 49%. По его словам, правительство и комиссия по иностранным инвестициям не хотели бы отдавать Schlumberger контроль, то есть 50% плюс одна акция. Артемьев уточнил тогда, что покупка блокпакета будет сопровождаться рядом условий, но каких — в ФАС тогда еще не решили.

Среди известных условий, который ФАС выставила Schlumberger, предлагалось перевести EDC, зарегистрированную на Каймановых островах, под российскую юрисдикцию. К тому же покупатель должен был локализовать производство техники и комплектующих для EDC в России, назначить российского гендиректора в подрядчике и в случае усиления американских санкций не прекращать существующие контракты и перепродать свой пакет российскому юрлицу.

«Ведомости» написали тогда, что Schlumberger намерена приобрести эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у нее самой будет 49%, а у ее пенсионного фонда — 51%. При такой структуре сделки Schlumberger станет бенефициарным владельцем только 24% российской буровой компании.

Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний в России, ее доля на российском рынке буровых работ в 2016 году составляла 16%. Ее заказчиками являются, в частности, ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть».