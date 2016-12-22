ФСБ передала Русскому музею картину Саврасова

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в собрание Государственного Русского музея картину «Зимний пейзаж» художника Алексея Саврасова, изъятую в марте 2017 года при попытке контрабанды в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики также передали музею альбом рисунков ученицы и впоследствии супруги живописца Ивана Шишкина Ольги Лагоды, который также был изъят в марте 2017 года. Церемония передачи прошла в Михайловском дворце. Директор Русского музея Владимира Гусева отметил: «Зимний пейзаж» интересен для музея тем, что у нас мало вещей позднего периода творчества Саврасова».

Он сообщил, что передача альбома Лагоды пополнит имеющуюся коллекцию музея. «У нас хранятся 23 ее рисунка, и теперь поступают еще 20 рисунков», — сказал Гусев.

В марте 2017 года ФСБ задержала в аэропорту гражданина Китая Сюй Чао, который намеревался вывезти картину Саврасова и альбом Лагоды, их стоимость оценивается в 13 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда), в декабре суд приговорил Сюй Чао к двум с половиной годам лишения свободы условно.