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Гражданин Китая осужден в Петербурге за контрабанду картины Саврасова
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Гражданин Китая осужден в Петербурге за контрабанду картины Саврасова
Общество, 12:07
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Гражданин Китая осужден в Петербурге за контрабанду картины Саврасова

Московский суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Китая к 2,5 годам условно за попытку незаконного вывоза картины. Об этом сообщает РАПСИ.

По версии следствия, гражданин КНР Чао Сюй, выезжая на родину в марте 2017 года, сдал в багаж чемодан с картиной Алексея Саврасова «Зимний пейзаж». В ручной клади у него находились 20 листов зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной (жены пейзажиста Ивана Шишкина). Общая стоимость незадекларированных ценностей превышает 1,3 млн руб.

По словам китайца, он не планировал увозить картины «навсегда». Мужчина заявил, что собирался показать их возможному покупателю в Китае, а после достижения согласия на сделку вернуть в Россию и затем вывезти для продажи с соблюдением всех формальностей. При этом вину в контрабанде он полностью признал.

Местный портал 78.ru сообщает, что Чао Сюй живет в России более 20 лет, преподает китайский язык, а также участвует в организации художественных выставок и перепродавал картины в Китай. Он часто перевозил произведения искусства через границу, но всегда их декларировал.

Теги: Санкт-Петербург , Китай , картина , контрабанда
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