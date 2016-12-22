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Собравшегося петь в рок-группе замглаву Минтранса освободили от должности
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Собравшегося петь в рок-группе замглаву Минтранса освободили от должности
Политика, 15:23
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Собравшегося петь в рок-группе замглаву Минтранса освободили от должности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Алана Лушникова от должности заместителя министра транспорта России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что Лушникова освободили от обязанностей по его просьбе.

О том, что чиновник покинет свой пост и будет петь в рок-группе Ctrlband, он рассказал РБК 21 сентября. Первый концерт нового состава группы прошел в конце апреля 2018 года, Лушников выступал в роли фронтмена.

Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе
Бизнес

Лушников занимал пост замминистра транспорта с февраля 2017 года, он курировал железнодорожный транспорт. До 2017 года он работал помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. В 2010–2012 годах был помощником министра транспорта. С 2008 по 2010 год занимал пост замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Теги: Минтранс , замглавы , рок-группа
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