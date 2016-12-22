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Прокурор Татарстана поддержал отмену дела против убившего грабителей
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Прокурор Татарстана поддержал отмену дела против убившего грабителей
Общество, 14:15
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Прокурор Татарстана поддержал отмену дела против убившего грабителей

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поддержал ходатайство об отмене возбуждения уголовного дела против предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина, который убил двоих ворвавшихся в его дом грабителей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Нафиков признал ​решение нижестоящего прокурора законным и обоснованным, а доводы следствия — несостоятельными.

«Ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора признано необоснованным и отклонено. Материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в сентябре прокуратура Татарстана отменила решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Бугульмы. Дело было возбуждено региональным управлением СКР по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана
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По данным следствия, утром 12 сентября в дом предпринимателя проникли двое мужчин, вооруженные «предметами, похожими на огнестрельное оружие, — пистолет». Требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Однако хозяину дома удалось освободиться, убежать на кухню, схватить два ножа и, хаотично отмахиваясь, нанести налетчикам несколько ударов, от которых оба злоумышленника умерли на месте. Нападавшими оказались жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев.

Третий подозреваемый, обвиняемый в организации разбойного нападения, — 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы, был задержан позднее. Решением суда он заключен под стражу. По данным МВД, он признал факт знакомства с нападавшими, но отрицает свою вину.

Теги: Уголовное дело , Татарстан , самооборона , бизнесмен
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