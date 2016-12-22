Daimler объявил о смене председателя правления в 2019 году

Председатель правления немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше покинет должности в мае 2019 года, с 2021 года он может занять место председателя наблюдательного совета Daimler AG. Об этом говорится в сообщении компании.



«Наблюдательный совет Daimler AG в ходе сегодняшнего заседания решил назначить председателем правления Ола Каллениуса и передать ему управление подразделением Mercedes-Benz Cars сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок полномочий нынешнего председателя наблюдательного совета Манфреда Бишоффа истекает к 2021 году, и он будет рекомендовать Цетше в качестве своего преемника. Однако для этого председатель правления должен взять двухлетний перерыв.

На место Каллениуса ответственным за групповые исследования и разработку автомобилей Mercedes-Benz в правлении Daimler будет назначен Маркус Шефер, который с января 2014 года отвечал за производство, а также управление цепочками поставок.

65-летний Дитер Цетше является членом совета директоров с декабря 1998 года. В 2006 году был назначен председателем совета директоров бывшего DaimlerChrysler AG. С 2005 года также возглавляет подразделение Mercedes-Benz Cars.