ЦИК передала Якубовскому думский мандат Кобзона
Политика, 13:31
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ЦИК передала Якубовскому думский мандат Кобзона
Центральная избирательная комиссия передала мандат скончавшегося депутата Госдумы от «Единой России» Иосифа Кобзона депутату Законодательного собрания Иркутской области Александру Якубовскому. Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 26 сентября, сообщает ТАСС.
После этого Центризбирком зарегистрировал Якубовского в качестве депутата Госдумы.
Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. У него было диагностировано онкологическое заболевание. Депутатом певец стал в 1997 году. В 2016 году он возглавлял региональную группу «Единой России» в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Кобзон похоронен на Востряковском кладбище в Москве.