В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

«Утром 7 января 2018 года в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, усилением ветра и ожидаемым подъемом уровня воды было принято решение о закрытии Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении. В настоящее время закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС. Временно остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Отмечается, что эта информация может меняться в зависимости от изменений погодных условий. Решение о закрытии дамбы принимает МЧС на основе прогноза Гидрометцентра. В составе Комплекса защитных сооружений — 11 дамб.

8 января в Петербурге ожидается снег, метель и усиление ветра до 15–18 м/с, предупреждает МЧС.