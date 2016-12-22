Госдума приняла поправки Путина о возрасте выхода женщин на пенсию

Госдума единогласно одобрила предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к законопроекту по пенсионной реформе, ограничивающие пенсионный возраст женщин 60 годами. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

25 сентября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении еще одно предложение Путина по пенсионной реформе. Согласно данной поправке, за увольнение граждан предпенсионного возраста вводится уголовная ответственность. Работодатели в случае «необоснованного увольнения» работника будут обязаны заплатить штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за 18 месяцев. Бизнес раскритиковал эти поправки.

24 сентября законопроект о пенсионной реформе одобрил комитет Госдумы по труду и рекомендовал принять его во втором чтении.

О предстоящей пенсионной реформе в мае сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, в Минфине необходимость в изменениях обосновали «негативными демографическими трендами». Предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.



Позднее президент России Владимир Путин предложил поправки, смягчающие реформу. Так, пенсионный возраст для женщин он предложил повысить только до 60 лет.