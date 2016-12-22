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Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России
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Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России
Политика, 08:34
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Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ядерная угроза исходит от трех стран, а именно от России, в меньшей степени от Китая и КНДР. Об этом он заявил, выступая в Военном институте Вирджинии, сообщается на сайте Пентагона.

Мэттис сказал, что о вопрос о ядерной угрозе часто обсуждается и о нем много говорят. «И это реальная угроза, и мы с ней сталкиваемая. Ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее никогда нельзя вести», — отметил он. Глава Пентагона добавил, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия. По его словам, кто использует его, тот столкнется с «наихудшими последствиями».

«Развеять иллюзии»: в каких случаях США решили применять ядерное оружие
Политика

В феврале была опубликована ядерная доктрина США, в которой Россия и Китай были определены самыми опасными противниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин нарушили договоры по сокращению ядерного оружия. В это связи, Пентагон планирует модернизировать свое вооружение. Также в доктрине указано, что у американской стороны есть право не превентивный ядерный удар в ответ на атаку неядерным вооружением. Кроме того, в США планирует создать маломощные ядерные бомбы.

После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июля американский президент Дональд Трамп ​сказал, что Северная Корея не является ядерной угрозой. В ходе переговоров лидер КНДР сказал, что его страна хочет пойти по пути полной денуклеаризации.

Теги: Пентагон , ядерная безопасность , атомное оружие
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