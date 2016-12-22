Суд отправил гражданина Таджикистана в колонию за вербовку россиян в ИГ

Дальневосточный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана к 4,5 годам лишения свободы за вербовку россиян в ряды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Восточному военному округу.
Суд установил, что осужденный в течение нескольких месяцев проживал на территории Хабаровска, пытаясь завербовать местных жителей в ряды ИГ. «Одного из них подготовил к осуществлению террористической деятельности под эгидой ИГ на территории России», — говорится в сообщении.
Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к четырем годами и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
При вынесении приговора гражданин Таджикистана полностью признал вину и раскаялся в содеянном.