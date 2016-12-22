Dunkin Donuts уберет «пончики» из названия

Американская сеть кофеен Dunkin Donuts, специализирующаяся на продаже фирменных пончиков, приняла решение убрать из названия слово «Donuts» (в переводе с англ. — пончики). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении отмечается, что многие клиенты по всему миру уже давно в разговорной речи сокращают название сети до «Dunkin». В компании уточнили, что официально изменение в названии произойдет в январе 2019 года.

В пресс-релизе также говорится, что смена названия позволит компании упрочить свои позиции на рынке по продаже кофе и поможет конкурировать с другими известными сетями кофеен. При этом, как подчеркнули в Dunkin Donuts, компания продолжит радовать любителей пончиков своей продукцией.

В компании рассказали, что логотип сети претерпит незначительные изменения. Традиционный шрифт, а также розовые и оранжевые цвета бренда, появившиеся в 1973 году, сохранятся.