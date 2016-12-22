В Австралии Krispy Kreme выпустила «любимый пончик Гомера Симпсона»

Сеть кондитерских Krispy Kreme добавила в ассортимент любимый пончик главного героя сериала «Симпсоны» Гомера. Об этом на своей странице в Facebook сообщило австралийское подразделение сети.

Пончик покрыт розовой глазурью со вкусом белого шоколада и ароматом клубники и украшен радужной посыпкой. По словам администрации сети, выпуск пончиков согласован с создателями мультсериала.

В первый день продаж всем посетителям по фамилии Симпсон, предъявившим удостоверение, вручали пончик бесплатно.

Новинка будет распространяться только в австралийских кондитерских сети и в магазинах 7-Eleven до 27 апреля.

CNBC сообщает, что на родине «Симпсонов», в США, «любимые пончики Гомера» выпускают два заведения сети Lard Lad, одно из которых расположено в парке развлечений Universal Studios (Флорида). В 2013 году в этом же парке начали продавать пиво Duff — любимый напиток Гомера.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского ТВ. Первая серия вышла на экраны 19 апреля 1987 года. Главные герои — семья Симпсонов, пародирующая «средних американцев» — Гомер, Мардж и трое их детей.