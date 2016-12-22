В Бразилии госпитализировали второго кандидата в президенты

В Бразилии госпитализировали еще одного кандидата в президенты страны. На этот раз в больницу Сан-Паулу доставили кандидата от Демократической рабочей партии Сиру Гомеса. Об этом сообщает Globo.

По данным телеканала, он почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря.

В избирательном штабе политика сообщили, что Гомес прошел процедуру компьютерной томографии. Там также рассказали, что ему была сделана коагуляция (прижигание) сосудов предстательной железы. Процедура прошла успешно, однако кандидату в президенты нужно будет провести некоторое время в больнице.

В начале сентября был госпитализирован кандидат в президенты и депутат бразильского парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Он получил ножевое ранение в живот в городе Жуис-ди-Фора, штат Минас-Жерайс. Его успешно прооперировали, однако позднее политик пожаловался на тошноту и другие недомогания после операции. В итоге врачи обнаружили у Болсонару непроходимость кишечника, что случается при тяжелых травмах. Для ее устранения была проведена экстренная операция, которая длилась около часа. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Выборы главы государства в Бразилии состоятся 7 октября. По данным опросов, Болсонару является лидером предвыборной гонки, за него готовы проголосовать 22% избирателей. Всего в выборах принимают участие 13 кандидатов.