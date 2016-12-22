В Москве загорелось здание с бумажной продукцией на площади 900 кв. м
Общество, 02:51
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В Москве загорелось здание с бумажной продукцией на площади 900 кв. м
На востоке Москвы загорелось одноэтажное металлическое здание, в котором находится бумажная продукция. Площадь пожара составляет 900 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре по адресу Амурская улица д.5 стр.2 поступило на пульт дежурного в 00.53 мск. Прибывшие на место пожарные сообщили о возгорании в одноэтажном здании размером 120х20 м.
«В 01.53 мск объявлен ранг пожара № 2. Площадь пожара составляет 900 кв. м», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало. По словам охранников, в здании людей не было. Причины произошедшего выясняются.