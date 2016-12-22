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Трамп с трибуны ООН призвал бороться с социализмом
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Трамп с трибуны ООН призвал бороться с социализмом
Политика, 21:24
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Трамп с трибуны ООН призвал бороться с социализмом

Президент США Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал все страны бороться с социализмом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов ведет к экспансии, вторжениям и подавлению. Страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несет», — заявил Трамп.

В своей речи президент указал на негативное влияние социализма, в частности, в Венесуэле. По его словам, республику покинули около 2 млн человек из-за «страданий, которые принес им социалистический режим». «Не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире. Сегодня социализм обанкротил богатую нефтью страну и ввергает ее народ в нищету», — отметил американский лидер.

Слова Трампа об успехах встретили смехом на Генассамблее ООН
Политика

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против трех юридических и пяти физических лиц, в том числе против супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес. В черный список были внесены глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, действующий вице-премьер Делси Гомез и бывший вице-премьер Хорхе Гомез. Мадуро поблагодарил Трампа за введенные против его жены санкции, добавив: «Меня переполняет чувство собственного достоинства».

Санкции ввели и против двух физических лиц, связанных с венесуэльцем Диосдадом Кабелло-Рондоном, против которого ограничения были введены еще в мае за организацию коррупционной сети. Также под ограничения попали три компании: венесуэльская AVERUCA, испанская Panazeate и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Quiana Trading Limited.

Теги: Дональд Трамп , Венесуэла , социализм , Генассамблея ООН
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