ЕС обжаловал решение арбитража ВТО по энергетическому спору с Россией

Евросоюз подал апелляцию на решение арбитража по спору с Россией по третьему энергопакету ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной торговой организации.

«ЕС направил 21 сентября апелляцию, касающуюся доклада группы арбитров ВТО по вопросу, представленному Россией: «Европейский союз и его члены — некоторые меры, касающиеся энергетического сектора», — указывается в сообщении. Отмечается, что доклад группы был распространен среди членов ВТО еще 10 августа.

Россия начала разбирательства в ВТО касательно Третьего энергопакета ЕС еще в 2014 году. Согласно данному закону, газодобывающие компании не могут быть собственниками магистральных трубопроводов в регионе.

В августе арбитры ВТО огласили свое решение: часть норм Евросоюза была признана неправомерной, например, требование продавать газ на бирже, введение ограничений на поставок газа из России по трубопроводу OPAL. При этом Москве не удалось оспорить требование ЕС по разделению управления газодобывающими компаниями.

В «Газпроме» остались удовлетворены решением арбитров ВТО. При этом в Минэкономразвития назвали часть решений арбитров ВТО «некорректными», в частности, касательно отсутствия у российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта на территории ЕС.