ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,05 EUR Нал. 78,42 76,73 USD Бирж. 65,84 +0,01 EUR Бирж. 77,46 +0,09 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6400,00 -240,00 IMOEX 2444,22 +0,58% RTSI 1169,04 +0,52% Brent 81,85 +0,84% DJIA 26560,72 -0,01% Nasdaq 8003,29 +0,11%
ЕС обжаловал решение арбитража ВТО по энергетическому спору с Россией
Лента новостей
«Автодор» назвал сроки строительства платной трассы Москва — Казань 19:59, Общество Прокуратура Челябинска потребовала завести дела из-за мусорного коллапса 19:44, Общество «Ростелеком» провел ребрендинг впервые с 2011 года 19:42, Технологии и медиа Трамп с трибуны ООН потребовал ОПЕК снизить цены на нефть 19:35, Экономика СМИ назвали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии 19:31, Бизнес Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение» 19:19, Финансы Футболист «Реала» Иско пропустит матч с ЦСКА из-за аппендицита 19:13, Спорт Экс-депутат Заксобрания Петербурга получила пять лет колонии за взятки 19:11, Общество СБУ завершила расследование дела против журналиста Вышинского 19:04, Политика Микроинфаркт на выборах: что означает победа «оппозиции» в регионах 19:03, Мнение ЕС обжаловал решение арбитража ВТО по энергетическому спору с Россией 18:49, Экономика Трамп призвал Германию изменить курс ради независимости от России 18:32, Политика Бюро «Стрелка» Мамута получило контракт от «Северного потока-2» 18:32, Бизнес Глава Минпромторга назвал комфортный для промышленности курс доллара 18:31, Экономика Казначейство нашло нарушения в закупке новогодних елок для Минобороны 18:27, Политика Слова Трампа об успехах встретили смехом на Генассамблее ООН 18:18, Политика Как инвесторы теряют деньги: 70% токенов подешевели после ICO 18:18, Крипто Путин объявил благодарность Евтушенкову в день его рождения 18:15, Политика США ввели санкции против жены Мадуро и министра обороны Венесуэлы 18:08, Политика Мантуров назвал стоимость проекта совместного с Китаем самолета 17:52, Технологии и медиа В ЛНР прокомментировали слова Ющенко о выборах в Донбассе 17:50, Политика Бизнес без опасности: каковы самые опасные виды киберпреступлений 17:41, РБК и Microsoft Volvo представила новый универсал для бездорожья 17:40, Авто Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний 17:36, Экономика В Новосибирске задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира 17:36, Общество Турчак анонсировал «кадровые решения» в ЕР после выборов в регионах 17:26, Политика Россияне назвали Миллера самым успешным топ-менеджером страны 17:25, Общество «Аэрофлот» на год отказал первым трем авиадебоширам в своих услугах 17:16, Общество
ЕС обжаловал решение арбитража ВТО по энергетическому спору с Россией
Экономика, 18:49
0
ЕС обжаловал решение арбитража ВТО по энергетическому спору с Россией

Евросоюз подал апелляцию на решение арбитража по спору с Россией по третьему энергопакету ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной торговой организации.

«ЕС направил 21 сентября апелляцию, касающуюся доклада группы арбитров ВТО по вопросу, представленному Россией: «Европейский союз и его члены — некоторые меры, касающиеся энергетического сектора», — указывается в сообщении. Отмечается, что доклад группы был распространен среди членов ВТО еще 10 августа.

Россия начала разбирательства в ВТО касательно Третьего энергопакета ЕС еще в 2014 году. Согласно данному закону, газодобывающие компании не могут быть собственниками магистральных трубопроводов в регионе.

В августе арбитры ВТО огласили свое решение: часть норм Евросоюза была признана неправомерной, например, требование продавать газ на бирже, введение ограничений на поставок газа из России по трубопроводу OPAL. При этом Москве не удалось оспорить требование ЕС по разделению управления газодобывающими компаниями.

В «Газпроме» остались удовлетворены решением арбитров ВТО. При этом в Минэкономразвития назвали часть решений арбитров ВТО «некорректными», в частности, касательно отсутствия у российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта на территории ЕС.

Теги: Евросоюз , энергетический сектор , поставщики топлива
Главное
Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение» Финансы
Материалы по теме
Минэкономразвития сочло часть решений ВТО по иску к ЕС «некорректными» Бизнес
Россия не смогла выиграть спор с ЕС о собственниках газопроводов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter