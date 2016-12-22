Минэкономразвития сочло часть решений ВТО по иску к ЕС «некорректными»

Ряд решений арбитров ВТО по иску России к Евросоюзу в Минэкономразвития считают «некорректными». При этом в ведомстве заявили, что стратегическая цель иска была достигнута

Максим Медведков (Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ»)

Россия считает «некорректными» ряд решений панели арбитров ВТО по иску к Евросоюзу в отношении Третьего энергопакета, заявил «Интерфаксу» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Он отметил, что Россия в споре заявляла максимум требований по всем аспектам регулирования энергорынка Евросоюза. «При этом, в соответствии с практикой ВТО, арбитрами практически никогда не принимаются решения полностью в пользу одной из сторон спора. И здесь наши предположения подтвердились», — пояснил Медведков.

Он напомнил, что Третейской группой были отклонены претензии в отношении мер ЕС, запрещающих одновременное владение мощностями по добыче и транспортировке газа, на особые режимы для СПГ и промысловых трубопроводов. «Как минимум часть этих решений, с нашей точки зрения, некорректна. По некоторым вопросам, на наш взгляд, арбитры не в полной мере рассмотрели аргументы истца», — отметил он.

В частности, Медведков называл некорректным и достаточно спорным решение Третейской группы касательно отсутствия у российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта на территории ЕС.

В то же время была достигнута стратегическая цель — «доказать факт дискриминации в ЕС в отношении российского газа и российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта», подчеркнул Медведков, заметив, что теперь Евросоюз позволит проектам с участием российских компаний выступать на равных с европейскими компаниями.

В пятницу, 10 августа, стало известно решение ВТО по российскому иску. России не удалось оспорить требования Евросоюза по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа, а также по СПГ и сетям промысловых трубопроводов. Однако остальные решения арбитров скорее «хорошая новость» для России и «Газпрома», говорил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.