Россияне стали больше переживать по поводу своего материального положения

Россияне становятся все более неуверенными в том, что ситуация в российской экономике на ближайший год будет благоприятной. Не верят в положительный сценарий около трети. И по сравнению с маем доля опрошенных, придерживающихся такой точки зрения, выросла на 9 п.п., с 21 до 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Левада-центра, сообщает «Интерфакс».
Еще 30% опрошенных уверены в том, что экономические перспективы России будут благоприятными. Социологи указывают, что в предыдущие два года не ожидали изменений в материальном положении своих семей на ближайший год порядка 55–60% респондентов. В июле же доля таких ответов сократилась до 45%. 25% опрошенных опасаются ухудшения, 20% надеются на улучшения.
По мнению социологов исследовательской службы, главные опасения россиян относительно экономической обстановки связаны с решениями о повышении налогов.
В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Правительство выдвинуло соответствующую инициативу в июне. По оценке ведомств, эта мера позволит привлечь в федеральный бюджет 600 млрд руб. в год дополнительно. Вырученные от повышения налога деньги пойдут на финансирование майских указов президента (они, по оценкам правительства, обойдутся бюджету в 8 трлн руб.).
Данные опроса Института Адизеса — международной консалтинговой компании в области менеджмента — показали, что 80% крупных российских компаний намерены повысить цены из-за изменения НДС. Оставить цены неизменными пообещали лишь 10% компаний.