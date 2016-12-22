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Главу антикоррупционного главка МВД в Саратове задержали за взятку
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Главу антикоррупционного главка МВД в Саратове задержали за взятку
Общество, 16:51
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Главу антикоррупционного главка МВД в Саратове задержали за взятку

Глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Елизаров задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в РБК в пресс-службе СК по Саратовской области. В ведомстве пояснили, что он задержан и находится под стражей с июня.

Как рассказали РБК в СК, по версии следствия, Елизаров получил через посредника 5 млн руб. за то, чтобы он отдал изъятые полицией серверы для работы сети АЗС. Еще одну взятку в размере 2 млн руб., по мнению следствия, ему дал учредитель частной медицинской клиники, чтобы была благополучно завершена проверка использования средств Фонда обязательного медицинского страхования.

«С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности», — отметили в СК.

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Об уголовном деле в отношении Елизарова сообщила газета «Коммерсантъ» в мае со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Газета отмечала, что дело главы управления МВД связано с уголовным преследованием бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова и главы группы компаний НБА Армена Джуликяна.

Против Лобанова возбуждено дело по ст. 290 УК РФ и ст. 285 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий), против Джуликяна — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что дело в отношении Елизарова было возбуждено после показаний Джуликяна.

Теги: взятка , Коррупция , Саратовская область
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