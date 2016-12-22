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Transparency включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран
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Transparency включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран
Политика, 20:56
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Transparency включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран
Российским властям по итогам исследования специалисты рекомендовали публиковать в открытом доступе данные о делах, связанных с коррупцией за рубежом, и содействовать трансграничным расследованиям
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские власти принимают недостаточно мер для борьбы с подкупом ​иностранных должностных лиц. К такому выводу пришли эксперты неправительственной международной организации Transparency International. Россию они включили в соответствующий список стран, говорится в опубликованном на сайте движения докладе под названием «Экспорт коррупции» (Exporting Corruption).

Доклад посвящен не тому, как страны борются с коррупцией внутри страны, а как противодействуют ей при осуществлении международных коммерческих сделок. К группе государств, которые, по мнению Transparency, как и российские власти, «не принимают необходимых мер для противодействия экспорту коррупции», специалисты также отнесли Японию, Южную Корею, Испанию, Мексику, Бельгию, Ирландию, Польшу, Турцию, Данию, Чехию, Люксембург, Словакию, Финляндию, Колумбию, Словению, Болгарию, Эстонию, Китай, Индию и Сингапур.

В целом же специалисты изучили работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, которые подписали Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Так, «активно противодействующими экспорту коррупции» аналитики Transparency сочли власти США, Германии, Великобритании, Италии, Швейцарии, Норвегии и Израиля.

В России же, как выяснили специалисты, за три года — с 2014-го по 2017 год — не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. При этом за обещание или предложение взятки таким людям, как отмечают эксперты Transparency, наказание в России в принципе не предусмотрено (штраф или лишение свободы в соответствии со ст. 290 и 291 УК РФ предполагаются только за получение, либо же дачу взятки иностранному должностному лицу).

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Также, как полагают в международной организации, у российского МВД и Следственного комитета недостаточно налажено взаимодействие, как друг с другом, так и со следственными органами других стран, которые могут расследовать коррупционные преступления.

«У России, — как прокомментировал результаты исследования юрист российского отделения Transparency Григорий Машанов, — есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия». Большая часть стран из доклада, по его словам, в принципе не публикует в интернете судебные решения.

«Но в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний нет никакого прогресса, и незаметно, чтобы у руководства страны был хоть какой-то интерес в решении этой проблемы», — добавил юрист.

Государствам, которые попали в список «не принимающих необходимых мер для борьбы с экспортом коррупции», эксперты Transparency посоветовали «публиковать в открытом доступе актуальные данные о делах, связанных с коррупцией за рубежом, содействовать трансграничным расследованиям, а также совершенствовать практику взаимной юридической помощи».

По итогам 2017 года в Индексе Transparency восприятия коррупции Россия заняла 135-е место из 180. Эту строчку она тогда поделила с Доминиканской Республикой, Гондурасом, Киргизией, Лаосом, Мексикой, Папуа — Новой Гвинеей и Парагваем.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Transparency , Коррупция
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