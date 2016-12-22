«Росконтроль» сообщил про опасные для здоровья творожные сырки

Организация «Росконтроль» проверил семь популярных видов глазированных сырков и обнаружила, что шесть образцов не соответствуют требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, в пяти образцах эксперты обнаружили превышение содержания дрожжей. Рекордсменом по этому параметру стали сырки «Ростагроэкспорт» и «Ностальгия» с превышением в 140 и 150 раз. А в «Творобушках» выявили ​присутствие небольшого количества сорбиновой кислоты — консерванта, который запрещено использовать в творожных сырках.

Эксперты установили, что требованиям безопасности соответствуют сырки «Свитлогорье», однако их упаковка может быть легко повреждена при хранении или реализации.

В сырке «Советские традиции» обнаружены признаки фальсификации: в его составе эксперты обнаружили не указанный на упаковке крахмал.

Помимо этого, в части продукции исследователи обнаружили нарушения, связанные с жирностью. Так, в образцах «Свитлогорье», «Ностальгия», «Ростагроэкспорт» и «Билла» жирность творожной основы меньше той, которая указана на упаковке, а в «Творобушках» — больше.

Отмечается, что в исследовании принимали участие сырки марок «Свитлогорье», «Советские традиции», «Ностальгия», «Творобушки», «Ростагроэкспорт», «Билла», «Б. Ю. Александров». По итогам исследования в список товаров с замечаниями внесли марки «Свитлогорье» и «Творобушки», остальные пять брендов оказались в черном списке.

Главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова считает, что не стоит использовать сырки, как замену творогу, поскольку по пищевой ценности они ближе к кондитерским изделиям.

В феврале «Росконтроль» проверил семь марок творога и нашел нарушения в пяти из них. В исследованных образцах не нашли антибиотиков и плесени, однако производители некорректно приводили данные о пищевой ценности и не указывали на наличие консервантов.

В марте «Росконтроль» признал 60% сыров в гипермаркетах фальсификатом. 18 из 30 проверенных образцов состояли из растительных жиров, в том числе пальмового масла.