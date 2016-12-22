Грудинин подал иск против ВГТРК на 1 руб. из-за сюжета о разводе

Директор подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин обратился в Савеловский суд Москвы с иском к Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сообщила РБК пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
По ее словам, Грудинин просит суд обязать ВГТРК опровергнуть информацию, распространенную в передаче «Прямой эфир» 12 июля 2018 года, и взыскать с ВГТРК символическую сумму в размере 1 руб.
В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев
«Вот когда дело закончится, я дам комментарий, сейчас пока не о чем говорить», — сказал РБК Грудинин на просьбу прокомментировать иск к ВГТРК.
12 июля вышла программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым», в которой рассказывалось о подаче Грудининым заявления на развод с женой Ириной после 37 лет брака. В сюжете также сообщалось, что экс-кандидат в президенты в последнее время фактически жил с другой семьей. Сейчас видеозапись программы недоступна.
16 июля Грудинин развелся в мировом суде Бабушкинского района Москвы. В конце сентября доля бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина в капитале Совхоза имени Ленина была арестована Видновским городским судом Московской области из-за спора о разделе имущества с бывшей супругой.