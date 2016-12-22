В Думу внесли законопроект о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Законопроекты о проведении в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году внесены в Госдуму. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Один из законопроектов, в частности, предусматривает безвизовый въезд в Россию для зрителей Евро-2020, а для волонтеров UEFA — на основании обычных виз. Документ также предлагает разрешить бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга, где будут проводиться матчи, и Ленинградской области общественным транспортом.
Кроме того, предусматривается государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания.
Ранее в сентябре кабмин одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах региона с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча.