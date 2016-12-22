Кабмин одобрил безвизовый въезд для болельщиков на Евро-2020

Кабинет министров одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на чемпионат Европы по футболу-2020. Об этом сообщается на сайте правительства. Ранее законопроект был одобрен правительственной комиссией.

Зрители чемпионата смогут въехать в Россию без виз по документам, а волонтеры — «на основании обыкновенных гуманитарных виз», указали в правительстве. Также болельщики смогут воспользоваться бесплатным проездом на городском транспорте и пригородных поездах.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, на стадионе «Крестовский». Там же пройдет один из четвертьфиналов турнира. Жеребьевка участников группового этапа отборочного турнира на чемпионат пройдет 18 декабря в Дублине.