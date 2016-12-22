Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что российская экономика является отсталой и полуфеодальной.

Отвечая на вопрос о цели принятия национального плана развития конкуренции, он заявил, что план направлен на повышение эффективности экономики. «Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет», — отметил он. По его словам, «конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит».

В декабре 2017 года президент Владимир Путин утвердил национальный план развития конкуренции на 2018–2020 годы. Главные его принципы — сокращение доли госсектора, равенство условий и свобод экономической деятельности, направление госинвестиций на развитие конкуренции.