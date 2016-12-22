Полицейские изъяли в Москве 560 тыс. упаковок контрафактной жвачки

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и полицейские Северо-Восточного округа Москвы пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте контрафактной жевательной резинки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверочной закупки полицейские выявили попытку сбыта более 300 тыс. упаковок жевательной резинки под известной торговой маркой на сумму более 2 млн руб.

В отношении организатора сбыта контрафакта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция изъяла 560 тыс. единиц поддельной продукции, денежные средства в иностранной валюте на 4 млн руб. и 20 мобильных телефонов.

По предварительным данным, правообладателю в результате был нанесен ущерб на сумму более 20 млн руб.

В марте в Москве задержали 15 человек за продажу спиртного, предназначенного для магазинов беспошлинной торговли Duty Free. Оборот незаконной деятельности задержанных составлял более 50 млн руб. в месяц. В ходе обысков было изъято более 10 тыс. единиц элитной зарубежной спиртной продукции без необходимой маркировки.