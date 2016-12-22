Программу ипотеки под 6% решили продлить до 2024 года

Срок действия выдачи ипотечных кредитов по ставке в 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, продлили до 2024 года. Данная программа включена в национальный проект «Демография», передает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект «Демография», действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 года», — сообщили в секретариате вице-премьера.

Ранее Голикова рассказала в интервью агентству, что в 2018 году льготных кредитов по 6% выдали на 2 млрд руб., в то время как бюджет на текущий год предполагает 5,9 млрд руб. на выполнение этой программы. В 2019-ом эта сумма составит 9,2 млрд руб, а в 2020-ом — 11,5 млрд руб.

«РИА Новости» со ссылкой на паспорт нацпроекта «Демография» сообщает, что к 2024 году планируется в пять раз увеличить число российских кредитных организаций, выдающих ипотеку по данной программе.

С идеей ввести льготную ставку для семей, в которых второй или третий ребенок родился с января 2018-го по 2022 год президент России Владимир Путин выступил в ноябре 2017 года. По его словам, средняя ставка по ипотеке тогда составляла 10,05%, таким образом в рамках программы государство субсидировало процентную ставку свыше 6%.

В конце августа в Центробанке сообщили, что средняя ставка по ипотеке выросла впервые с начала года и достигла 9,57%. Всего же с января 2018 года в России выдали 787 тыс. жилищных кредитов на общую сумму в 1,5 трлн руб., что на 68% превышает показатели за аналогичный период прошлого года (927,3 млрд руб.).