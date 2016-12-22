Греф допустил снижение ставки по ипотеке до 7% через два-три года

Глава Сбербанка заявил, что предпосылки для этого уже есть. По его мнению, тренд на повышение ставок имеет временный характер

Герман Греф (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В России есть предпосылки для снижения ставки по ипотеке до 7% в ближайшие годы, заявил на пресс-конференции глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. По мнению Грефа, в среднесрочной перспективе ситуация на рынках успокоится, инфляция будет несколько выше, чем прогнозировалось, но «не критически выше».

«В перспективе двух-трех лет я вполне допускаю, что ставки [по ипотеке] будут на уровне 7%», — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, в ближайших планах Сбербанка пока нет повышения ставок по ипотеке, но «нужно смотреть ситуацию на рынке». «Сейчас мы видим всплеск ставок, который не будет носить долгосрочный характер», — отметил Греф.

Ранее стало известно, что правительство скорректировало программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для достижения целей, поставленных указом президента от 7 мая 2018 года. Согласно указу к 2024 году должно произойти снижение ипотечной ставки до уровня менее 8%.

В середине июня председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке начнут снижаться по мере снижения инфляции. По данным на 15 июня, ставка составляла 9,57%. «Тем не менее мы исходим из того, что наша политика по снижению инфляции и по снижению ставок приведет к тому, что ипотека будет еще более доступной и будет как общее правило — ипотечные ставки на уровне 7–8%», — подчеркнула она.

Набиуллина также напомнила о госпрограмме, согласно которой семья с двумя-тремя детьми может взять ипотеку под 6%.