Пентагон заказал у Boeing четыре дрона для дозаправки военных самолетов

Американская корпорация Boeing получила контракт на создание беспилотников MQ-25A Stingray, которые используют для дозаправки самолетов с авианосцев, сообщает Reuters со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) США и Пентагон.

Сумма контракта составила $805 млн. За эту сумму Boeing должна разработать и проводить обслуживание четырех беспилотных летальных аппаратов, способных проводить дозаправку размещенных на авианосцах самолетов. В ВМС рассчитывают, что Boeing завершит работы по контракту до 2024 года. По данным The Wall Street Journal (WSJ), в дальнейшем военные планируют купить еще 72 дрона, стоимостью приблизительно $13 млрд.

ВМС США еще в 2017 году опубликовали предложение о создании дрона, который мог бы заправлять самолеты в воздухе, тем самым увеличивая их боевой радиус. Речь шла о беспилотнике, который был бы совместим с палубным истребителем-бомбардировщиком Boeing F/A-18E/F Super Hornet, палубным самолетом радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и многофункциональным истребителем-бомбардировщиком F-35.

Как отмечает WSJ, Boeing обошла участвовавших в конкурсе Lockheed Martin и General Atomics LLC. Это первая победа компании в конкурсе на контракт Пентагона с 2011 года.