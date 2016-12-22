В Starbucks анонсировали реструктуризацию

Генеральный директор американской компании Starbucks Кевин Джонсон разослал сотрудникам письмо, в котором анонсировал «значимые изменения», сообщает Bloomberg со ссылкой на текст заявления Джонсона и пресс-секретаря Starbucks.

«Мы должны увеличить скорость инноваций, важных для наших потребителей, вдохновляющих наших партнеров и значимых для нашего бизнеса. Чтобы добиться этого, мы проведем ряд значимых изменений чтобы работать как лидера во всех областях компании», — приводит агентство слова Джонсона.

Как отмечает Reuters, также ознакомившееся с письмом, гендиректор Starbucks анонсировал изменения в руководстве, которые должны начаться в середине ноября. Пресс-секретарь компании уточнила агентству, что речь идет о сокращениях, изменении и перераспределении обязанностей. Она не уточнила, скольких сотрудников Starbucks затронут увольнения.

В июне из компании ушел председатель совета директоров и дважды занимавший пост ее CEO Говард Шульц. После этого Starbucks в рамках оптимизации закрыла 150 кофеен в США. Как отмечает Bloomberg, основными конкурентами компании являются быстрорастущие региональные сети. Чтобы бороться с ними Starbucks, у которого в общей сложности более 28 тыс. кофеен, планирует ускорить появление в меню новых напитков и блюд.