ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 65,53 EUR Нал. 78,68 77,11 USD Бирж. 65,84 -0,58 EUR Бирж. 77,37 -0,70 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6528,60 -171,89 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
В Starbucks анонсировали реструктуризацию
Лента новостей
Великобритания заявила о готовности принять членов «Белых касок» 02:03, Политика «Спортмастер» объявил о планах открыть магазины для своей торговой марки 01:29, Бизнес Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года 01:09, Экономика В МИД России призвали США «более трезво» подходить к поставке С-300 Сирии 00:57, Политика Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле 00:21, Политика Лондон решил отменить преференции для рабочей силы из стран ЕС 00:09, Политика Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля 00:00, Экономика В Саратове один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме 24 сен, 23:39, Общество Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту 24 сен, 23:20, Общество Вашингтон согласился допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США 24 сен, 23:16, Политика ФИФА назвала лучшего игрока года и других лауреатов премии The Best 24 сен, 23:15, Спорт Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста 24 сен, 23:12, Политика Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком 24 сен, 23:01, Политика Сенцов стал почетным гражданином Парижа 24 сен, 22:21, Политика Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией 24 сен, 22:17, Политика Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 24 сен, 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 24 сен, 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 24 сен, 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 24 сен, 21:04, Общество Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии 24 сен, 21:01, Политика «Краснодар» вышел на второе место в чемпионате России 24 сен, 20:50, Спорт Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда 24 сен, 20:34, Политика Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem 24 сен, 20:16, Бизнес Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира 24 сен, 20:09, Экономика Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами» 24 сен, 20:03, Политика В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний 24 сен, 19:55, Бизнес ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» 24 сен, 19:31, Финансы Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam 24 сен, 19:22, Бизнес
В Starbucks анонсировали реструктуризацию
Бизнес, 03:07
0
В Starbucks анонсировали реструктуризацию

Генеральный директор американской компании Starbucks Кевин Джонсон разослал сотрудникам письмо, в котором анонсировал «значимые изменения», сообщает Bloomberg со ссылкой на текст заявления Джонсона и пресс-секретаря Starbucks.

«Мы должны увеличить скорость инноваций, важных для наших потребителей, вдохновляющих наших партнеров и значимых для нашего бизнеса. Чтобы добиться этого, мы проведем ряд значимых изменений чтобы работать как лидера во всех областях компании», — приводит агентство слова Джонсона.

Как отмечает Reuters, также ознакомившееся с письмом, гендиректор Starbucks анонсировал изменения в руководстве, которые должны начаться в середине ноября. Пресс-секретарь компании уточнила агентству, что речь идет о сокращениях, изменении и перераспределении обязанностей. Она не уточнила, скольких сотрудников Starbucks затронут увольнения.

Starbucks начнет принимать для оплаты криптовалюту
Технологии и медиа

В июне из компании ушел председатель совета директоров и дважды занимавший пост ее CEO Говард Шульц. После этого Starbucks в рамках оптимизации закрыла 150 кофеен в США. Как отмечает Bloomberg, основными конкурентами компании являются быстрорастущие региональные сети. Чтобы бороться с ними Starbucks, у которого в общей сложности более 28 тыс. кофеен, планирует ускорить появление в меню новых напитков и блюд.

Теги: Starbucks , реструктуризация
Главное
Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля Экономика
Материалы по теме
Nestle получила право на продажу кофе Starbucks Бизнес
Starbucks начнет принимать для оплаты криптовалюту Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter