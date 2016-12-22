Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел в своем первом публичном выступлении в университете Луисвилла, штат Кентукки, заявила о планах ЦРУ расширить масштабы сбора информации о «сложных странах», сообщает NBC News.

Телеканал отмечает, что подобная формулировка используется, когда речь идет о разведке в отношении России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

По словам Хаспел, в последние годы усилия США по борьбе с этими «трудными проблемами» в разведке затмевались борьбой с терроризмом.

Кроме того, глава ЦРУ рассказала о планах увеличить число американских разведчиков за границей. Помимо этого она указала на необходимость обучения агентов иностранным языкам.​

Хаспел вступила в должность главы ведомства в мае этого года, став первой женщиной на этом посту.