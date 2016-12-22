В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию

Лефортовский суд Москвы арестовал Евгения Янко, подозреваемого в шпионаже, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«12 сентября суд удовлетворил просьбу следствия, избрал в отношении Евгения Янко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 12 ноября», — сказали в пресс-службе.

Янко подозревается в совершении преступления по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщил, что Янко подозревается в шпионаже в пользу Украины.

По данным агентства, в апреле текущего года 47-летний Янко был приговорен севастопольским судом к 19 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Начиная с 2005 года, на территории Севастополя он изнасиловал 16 девочек в возрасте от восьми до 11 лет.