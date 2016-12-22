В Крыму при столкновении пяти машин и мотоцикла погибли три человека

В Крыму в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка. Еще три человека получили травмы разной степени тяжести. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.
Авария произошла 8 июля около 22:00 мск в Красногвардейском районе на трассе Симферополь — Джанкой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как отмечается на сайте регионального главка МЧС, пострадавшие были доставлены в городскую больницу города Симферополя №6. В ликвидации последствий аварии принимали участие 24 человека и девять единиц техники.
Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин рассказал агентству «Крыминформ», что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. «Тяжелого состояния ни у кого нет. Помощь всем оказана квалифицированная. По всем пострадавшим прогноз благоприятный», — заметил он.