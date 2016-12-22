Медведев сообщил о выделении 314 млрд руб. на шесть нацпроектов

На поддержку шести нацпроектов в 2019 году бюджетом предусмотрено 314 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает корреспондент РБК.
Речь идет о проектах «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда».
Медведев также заявил, что на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры заложено около 323 млрд руб.
21 сентября пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко сообщила, что на реализацию госпрограммы по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем в 2019–2021 годах в проекте бюджета будут заложены 511 млрд руб. При этом в подготовленном ранее Минстроем проекте постановления на эти цели предусматривалось 596 млрд руб.