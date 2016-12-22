На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб.

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На реализацию госпрограммы по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем в 2019–2021 годах в утвержденном правительстве проекте бюджета будет заложено 511 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко. В предложенном ранее проекте Минстроя эта сумма была больше на 85 млрд руб.

Согласно проекту бюджета, в 2019 году на госпрограмму по обеспечению россиян жильем и коммунальными услугами будет выделено из бюджета 173,6 млрд руб., в 2020-м — 169,9 млрд руб., в 2021 году — 167,1 млрд руб. «При этом бюджетные ассигнования в 2019 году увеличены на 100,481 млрд руб.», — отметили в пресс-службе Мутко.

Вместе с тем в подготовленном ранее Минстроем проекте постановления правительства на эти цели предусматривалось выделение 596 млрд руб. из федерального бюджета. В 2019 году на госпрограмму должно было пойти 188,7 млрд руб., в 2020 году — 197 млрд руб., в 2021-м — 210,9 млрд руб. Согласно проекту Минстроя, всего на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» до 2025 года должно было быть выделено 2,5 трлн руб. При этом ранее утвержденный бюджет программы составлял 1,1 трлн руб.

Корректировка программы оказалась связана с майским указом Владимира Путина, в соответствии с которым от правительства требуется к 2024 году достичь «кардинального ​повышения комфортности городской среды».