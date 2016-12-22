ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,58 65,75 EUR Нал. 79,28 77,34 USD Бирж. 66,55 +0,28 EUR Бирж. 78,14 +0,10 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6703,40 +298,50 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26731,06 +0,28% Nasdaq 8013,19 -0,19%
На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб.
Лента новостей
Минфин предложил поднять налоги для нефтяников 20:27, Бизнес Власти Тайваня арестовали создателя чертежей оружия для 3D-печати 20:23, Общество СМИ узнали о поддержке властями слияния Deutsche Bank и Commerzbank 20:17, Бизнес В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального 20:12, Общество Федерация футбола Испании запретила «Барселоне» играть в США 20:07, Спорт На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб. 19:59, Экономика Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики 19:57, Политика Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии 19:48, Политика Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели 19:44, Технологии и медиа Вредное производство: как офис влияет на здоровье сотрудников 19:28, Партнерский материал Генеральная репетиция: что решится на выборах мэра Еревана 19:26, Политика В Сбербанке прокомментировали сокращение валютных депозитов на $1,2 млрд 19:17, Бизнес Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе 19:11, Бизнес СМИ узнали об уходе из Tesla еще одного вице-президента 19:07, Бизнес Россия осталась позади Колумбии в мировом рейтинге открытости данных 19:04, Технологии и медиа В результате взрыва в Донецке пострадали два человека 19:02, Общество СМИ узнали об угрозе иска к заявившим об отравлении в ресторане Солсбери 18:59, Общество Мэй заявила о тупике в переговорах с ЕС по Brexit 18:47, Политика Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса 18:42, Общество В Германии осудят 94-летнего бывшего охранника концлагеря 18:42, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 18:40, Строительство  Собянин назначил новое правительство Москвы 18:37, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 18:32, РБК и Microsoft Минфин решил законодательно ограничить наем родственников в ЦБ 18:28, Финансы ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова 18:19, Бизнес Как Ripple стала второй криптовалютой после биткоина 18:11, Крипто В Казани из-за пыток несовершеннолетних закрыли реабилитационный центр 18:03, Общество Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко не участвовать в выборах 17:57, Политика
На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб.
Экономика, 19:59
0
На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

На реализацию госпрограммы по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем в 2019–2021 годах в утвержденном правительстве проекте бюджета будет заложено 511 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко. В предложенном ранее проекте Минстроя эта сумма была больше на 85 млрд руб.

Согласно проекту бюджета, в 2019 году на госпрограмму по обеспечению россиян жильем и коммунальными услугами будет выделено из бюджета 173,6 млрд руб., в 2020-м — 169,9 млрд руб., в 2021 году — 167,1 млрд руб. «При этом бюджетные ассигнования в 2019 году увеличены на 100,481 млрд руб.», — отметили в пресс-службе Мутко.

Вместе с тем в подготовленном ранее Минстроем проекте постановления правительства на эти цели предусматривалось выделение 596 млрд руб. из федерального бюджета. В 2019 году на госпрограмму должно было пойти 188,7 млрд руб., в 2020 году — 197 млрд руб., в 2021-м — 210,9 млрд руб. Согласно проекту Минстроя, всего на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» до 2025 года должно было быть выделено 2,5 трлн руб. При этом ранее утвержденный бюджет программы составлял 1,1 трлн руб.

Майские указы по обеспечению россиян жильем оценили в 2,5 трлн руб.
Бизнес

Корректировка программы оказалась связана с майским указом Владимира Путина, в соответствии с которым от правительства требуется к 2024 году достичь «кардинального ​повышения комфортности городской среды».

Теги: жилье , Минстрой , Виталий Мутко
Главное
Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии Политика
Материалы по теме
Реновация.РФ: как в Госдуму внесли проект замены жилья по всей стране Общество
Майские указы по обеспечению россиян жильем оценили в 2,5 трлн руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter