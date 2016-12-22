Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных Украине территорий

Вопрос «временно оккупированных» территорий Украины внесен в повестку Генассамблеи ООН, сообщил в Twitter президент Петр Порошенко.
«Следуя моим указаниям, была проведена успешная работа по включению нового пункта «Положения на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — написал он.
Порошенко также опубликовал фотографию с результатами голосования по вопросу включения этого пункта в повестку. За высказались 68 стран, против — 13, еще 48 воздержались от выбора. По его словам, рассмотрение этого вопроса Генассамблеей позволит «сквозь шквал дезинформации» сообщить мировому сообществу правду о последствиях «российской оккупации Крыма и продолжающейся агрессии в Донбассе».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Запад уже подготовили проект резолюции Совбеза ООН по урегулированию ситуации в Донбассе. Он рассказал, что документ подразумевает введение в регион миротворческих и полицейских сил, а также установку международной администрации вместо структур власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результатов этого голосования и считает, что полуостров оккупировали. В Москве обвинения в оккупации отвергают, в 2016-м президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «исторически закрыт», отметив, что жители региона сделали свой выбор.