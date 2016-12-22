Монтсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне

Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне. Об этом сообщает ​La Vanguardia со ссылкой на источники. Также об этом рассказали собеседники El Periodico и подтвердили изданию в медцентре.

По данным La Vanguardia, 85-летнюю певицу госпитализировали в медицинское учреждение пять дней назад из-за проблем с желчным пузырем. Лечение проходит успешно, певицу планируют выписать после праздника Ла-Мерсе, который отмечается в городе с 21 по 24 сентября.

Монтсеррат Кабалье родилась в 1933 году в Барселоне. В 1956 году она поступила в Базельскую оперу, после чего выступала на сценах Милана, Вены, Лиссабона, Нью-Йорка и других городов мира.

Из-за резкого ухудшения состояния здоровья в 1992 году певица ушла со сцены. Врачи диагностировали у нее рак. После долгого перерыва Кабалье вернулась на сцену в 2002 году. В 2012 году перед благотворительным концертом в Екатеринбурге певица потеряла сознание и была госпитализирована с микроинсультом.